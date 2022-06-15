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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Керченский мост является военной целью номер один – генерал Марченко

Керченский мост является военной целью номер один – генерал Марченко

Киев • УНН

 • 214160 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Керченский мост – цель номер один для украинских военных. Об этом заявил в интервью Крым. Реалии генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области, передает УНН.

Цитата

Отвечая на вопрос о том, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие, Марченко сказал: “Да, это сто процентов. Это не является секретом ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое”.

Дополнение

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что украинские военные должны решить, существует ли способность уничтожить Крымский мост.

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив сообщал, что судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен — это только вопрос времени.

В конце апреля Алексей Данилов заявлял, как только будет возможность уничтожить мост — это сделают.

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