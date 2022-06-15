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Керченський міст є військовою ціллю номер один - генерал Марченко

Керченський міст є військовою ціллю номер один - генерал Марченко

Київ • УНН

 • 214162 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Про це заявив в інтерв’ю Крим.Реалії генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, передає УНН.

Цитата

Відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав: “Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке”.

Доповнення

Секретар Ради з нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв, що українські військові мають вирішити, чи існує спроможність знищити Кримський міст.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомляв, що доля Кримського мосту вже вирішена. Він обов’язково буде зруйнований — це лише питання часу.

Наприкінці квітня Олексій Данілов заявляв, щойно буде можливість знищити міст — це зроблять.

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