Кремль: ОБСЄ сама має визначати параметри поліцейської місії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час визначення параметрів поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, запропонованої Президентом України Петром Порошенком, головна роль має належати самій організації. Таку позицію Кремля озвучив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Так, це була пропозиція президента Порошенка і, незважаючи на досить стриману реакцію колег Путіна з Німеччини і з Франції, він - Путін - погодився на цю ідею, але при тому розумінні, що тут все-таки головна роль відведена самій ОБСЄ", - прокоментував Д.Пєсков.
Прес-секретар президента РФ, відповідаючи на питання про те, яка російська позиція з цього питання, запропонував звернутися до першоджерела, а саме до слів президента РФ. "Він не заперечував і не відкидав цієї пропозиції пана Порошенка", - сказав Д.Пєсков.
"Обговорювати тут якісь модальності, обговорювати кількість, не маючи даних про можливості, про позицію, про підхід ОБСЄ навряд чи можливо. Така практика була б для ОБСЄ новою, тому що прецедентів таких практично не було", - додав прес-секретар російського лідера.
Представник Кремля підкреслив: "Наскільки відомо, поки ОБСЄ свій підхід до цієї ініціативи президента Порошенка не формулює".