Кремль: ОБСЕ сам должен определять параметры полицейской миссии в Донбассе

"Да, это было предложение президента Порошенко и, несмотря на достаточно сдержанную реакцию коллег Путина из Германии и из Франции, он - Путин - согласился на эту идею, но при условии, что здесь все-таки главная роль отведена самой ОБСЕ", - прокомментировал Д.Песков.

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, какая российская позиция по этому вопросу, предложил обратиться к первоисточнику, а именно к словам президента РФ. "Он не отрицал и не исключил этого предложения господина Порошенко", - сказал Д.Песков.

"Обсуждать здесь какие-то модальности, обсуждать количество, не имея данных о возможностях, о позиции, о подходе ОБСЕ вряд ли возможно. Такая практика была бы для ОБСЕ новой, потому что прецедентов таких практически не было", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул: "Насколько известно, пока ОБСЕ свой подход к этой инициативе президента Порошенко не формулирует".