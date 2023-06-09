кремль може вимагати відновлення експорту російського аміаку в обмін на продовження зернової угоди - Міноборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. кремль, імовірно, вимагатиме відновлення експорту російського аміаку трубопроводом Тольятті-Одеса в обмін на продовження зернової угоди. Про це йдеться в звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
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Зазначається, що Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року. Однак москва продовжує перешкоджати експорту зерна, цілеспрямовано сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.
Згідно з інформацією британської розвідки, наразі оглядають лише один або два кораблі на день порівняно з шістьма-вісьмома восени 2022 року.
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"Імовірно, росія намагається домогтися поступок у повторному відкритті трубопроводу Тольятті-Одеса, яким аміак експортується з росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і наразі не працює", - ідеться у зведенні Міноборони Британії.
Там не виключають, що росія продовжуватиме риторику і перешкоджатиме Чорноморській зерновій ініціативі за кілька тижнів до наступного крайнього терміну продовження угоди 16 липня 2023 року.
Доповнення
Раніше прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що вибух аміакопроводу Тольятті-Одеса може "тільки негативно" позначитися на зерновій угоді.
Нагадаємо
Міноборони країни-агресора заявило про підрив аміакопроводу Тольятті-Одеса ввечері 5 червня поблизу населеного пункту Масютівка Харківської області, звинувативши в цьому "українську ДРГ".
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 5 червня російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський район, влучивши в трубопровід з аміаком. Унаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація трубопроводу. За даними ОВА, витік аміаку після російських обстрілів був незначним. У момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Спрацювала аварійна запобіжна система. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів.
6 червня окупанти вдруге обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі. Було зафіксовано всього 6 прильотів у район насосної станції біля Масютівки. Аміаку в повітрі зафіксовано не було.
Президент України Володимир Зеленський 6 червня на зустрічі з журналістами, коментуючи пошкодження аміакопроводу, зазначив, що Україна може відновити його роботу, "якщо це буде потрібно".