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кремль може вимагати відновлення експорту російського аміаку в обмін на продовження зернової угоди - Міноборони Британії

Київ • УНН

 • 398582 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. кремль, імовірно, вимагатиме відновлення експорту російського аміаку трубопроводом Тольятті-Одеса в обмін на продовження зернової угоди. Про це йдеться в звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.

кремль може вимагати відновлення експорту російського аміаку в обмін на продовження зернової угоди - Міноборони Британії

Деталі

Зазначається, що Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року. Однак москва продовжує перешкоджати експорту зерна, цілеспрямовано сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

Згідно з інформацією британської розвідки, наразі оглядають лише один або два кораблі на день порівняно з шістьма-вісьмома восени 2022 року.

Цитата

"Імовірно, росія намагається домогтися поступок у повторному відкритті трубопроводу Тольятті-Одеса, яким аміак експортується з росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і наразі не працює", - ідеться у зведенні Міноборони Британії.

Там не виключають, що росія продовжуватиме риторику і перешкоджатиме Чорноморській зерновій ініціативі за кілька тижнів до наступного крайнього терміну продовження угоди 16 липня 2023 року.

Доповнення

Раніше прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що вибух аміакопроводу Тольятті-Одеса може "тільки негативно" позначитися на зерновій угоді.

Нагадаємо

Міноборони країни-агресора заявило про підрив аміакопроводу Тольятті-Одеса ввечері 5 червня поблизу населеного пункту Масютівка Харківської області, звинувативши в цьому "українську ДРГ".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 5 червня російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський район, влучивши в трубопровід з аміаком. Унаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація трубопроводу. За даними ОВА, витік аміаку після російських обстрілів був незначним. У момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Спрацювала аварійна запобіжна система. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів.

6 червня окупанти вдруге обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі. Було зафіксовано всього 6 прильотів у район насосної станції біля Масютівки. Аміаку в повітрі зафіксовано не було.

Президент України Володимир Зеленський 6 червня на зустрічі з журналістами, коментуючи пошкодження аміакопроводу, зазначив, що Україна може відновити його роботу, "якщо це буде потрібно".

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