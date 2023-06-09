кремль может потребовать возобновления экспорта российского аммиака в обмен на продление зерновой сделки - Минобороны Британии

Детали

Отмечается, что Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Однако москва продолжает препятствовать экспорту зерна, целенаправленно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

Согласно информации британской разведки, в настоящее время осматривается только один или два корабля в день по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.

Цитата

"Вероятно, россия пытается добиться уступок в повторном открытии трубопровода Тольятти-Одесса, по которому аммиак экспортируется из россии через Украину через Одессу. Ситуацию осложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и в настоящее время не работает", - говорится в сводке Минобороны Британии.

Там не исключают, что россия будет продолжать риторику и препятствовать Черноморской зерновой инициативе за несколько недель до следующего крайнего срока продления сделки 16 июля 2023 года.

Дополнение

Ранее пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что взрыв аммиакопровода тольятти-Одесса может "только негативно" сказаться на зерновой сделке.

Напомним

Минобороны страны-агрессора заявило о подрыве аммиакопровода Тольятти-Одесса вечером 5 июня вблизи населенного пункта Масютовка Харьковской области, обвинив в этом "украинскую ДРГ".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 5 июня российские оккупационные войска обстреляли Купянский район, попав в трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода. По данным ОВА, утечка аммиака после российских обстрелов была незначительной. В момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки. Сработала аварийная предохранительная система. В Масютовке замеры показали 7 нанограммов на кубометр. При безопасных значениях до 10 нанограммов.

6 июня оккупанты во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Было зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле Масютовки. Аммиака в воздухе зафиксировано не было.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня на встрече с журналистами комментируя повреждение аммиакопровода, отметил, что Украина может возобновить его работу, "если это будет нужно".