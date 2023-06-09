кремль может потребовать возобновления экспорта российского аммиака в обмен на продление зерновой сделки - Минобороны Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. кремль, вероятно, потребует возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса в обмен на продление зерновой сделки. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Однако москва продолжает препятствовать экспорту зерна, целенаправленно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.
Согласно информации британской разведки, в настоящее время осматривается только один или два корабля в день по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.
Цитата
"Вероятно, россия пытается добиться уступок в повторном открытии трубопровода Тольятти-Одесса, по которому аммиак экспортируется из россии через Украину через Одессу. Ситуацию осложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и в настоящее время не работает", - говорится в сводке Минобороны Британии.
Там не исключают, что россия будет продолжать риторику и препятствовать Черноморской зерновой инициативе за несколько недель до следующего крайнего срока продления сделки 16 июля 2023 года.
Дополнение
Ранее пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что взрыв аммиакопровода тольятти-Одесса может "только негативно" сказаться на зерновой сделке.
Напомним
Минобороны страны-агрессора заявило о подрыве аммиакопровода Тольятти-Одесса вечером 5 июня вблизи населенного пункта Масютовка Харьковской области, обвинив в этом "украинскую ДРГ".
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 5 июня российские оккупационные войска обстреляли Купянский район, попав в трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода. По данным ОВА, утечка аммиака после российских обстрелов была незначительной. В момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки. Сработала аварийная предохранительная система. В Масютовке замеры показали 7 нанограммов на кубометр. При безопасных значениях до 10 нанограммов.
6 июня оккупанты во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Было зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле Масютовки. Аммиака в воздухе зафиксировано не было.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня на встрече с журналистами комментируя повреждение аммиакопровода, отметил, что Украина может возобновить его работу, "если это будет нужно".