Країни ЄС схвалили безвіз для України, але назвали умову
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Європейські країни погодились запровадити безвізовий режим з Україною, проте за умови прийняття ЄС механізму призупинення безвізу для третіх країн, передає УНН з посиланням на Reuters.
Сьогодні країни Європейського союзу домовилися скасувати визи для українців, проте реалізація даного рішення може бути тільки за умови, якщо ЄС прийме механізм призупинення угод про безвіз для третіх країн.
"Я дуже радий, що наше рішення надає позитивний сигнал напередодні саміту ЄС-Україна 24 листопада", - сказав посол Словаччини в ЄС Пітер Яворчік.
Як повідомляв УНН, посли ЄС надали "зелене світло" щодо обговорення надання безвізу Україні.