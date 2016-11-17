Страны ЕС одобрили безвиз для Украины, но назвали условие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Европейские страны согласились ввести безвизовый режим с Украиной, однако при условии принятия ЕС механизма приостановления безвиза для третьих стран, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сегодня страны Европейского союза договорились отменить визы для украинцев, однако реализация данного решения может быть только при условии, если ЕС примет механизм приостановления соглашения о безвизе для третьих стран.
"Я очень рад, что наше решение оказывает положительный сигнал накануне саммита ЕС-Украина 24 ноября", - сказал посол Словакии в ЕС Питер Яворчик.
Как сообщал УНН, послы ЕС предоставили "зеленый свет" по обсуждению предоставления безвиза Украины.