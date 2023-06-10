Країни Азії все більше схиляються до підтримки України - Міноборони

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Гаврилов зазначив, що за останні місяці динаміка настроїв у цьому регіоні "є дуже позитивною на нашу користь".

«Це стосується у першу чергу Японії, вона дуже відкрилась для нас», — сказав Володимир Гаврилов.

За його словами, більш схильною до України стає Південна Корея. Також сміливіше почалидивитись на комунікації і В’єтнам з Малайзією.

«Всі розуміють, що відбулась агресія. Але в тому регіоні традиційно був великим вплив радянського союзу, а пізніше росії. Але росія просто неспроможна утримати якісь фільтри в умовах, коли дуже багато негативу по всьому світу шириться про неї», — сказав Володимир Гаврилов.

Доповнення

Президент США Джо Байден заявив, що Японія активізувала свої дії в плані бюджету та в плані надання підтримки Україні. Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Як раніше повідомляв УНН, 3 червня Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом на полях безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі. За його словами, вони обговорили потреби України в боєприпасах.

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