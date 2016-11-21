Країни АТЕС домовилися протидіяти протекціонізму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прийняттям спільної декларації в столиці Перу Лімі завершився саміт країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Лейтмотивом документа стало бажання всіх країн АТЕС, незважаючи на політичний клімат, працювати над підготовкою нової угоди про вільну торгівлю, в якості механізму для сталого, збалансованого та комплексного економічного зростання, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ми знову підкреслюємо свою рішучість зберігати відкритість наших ринків і протидіяти будь-яким формам протекціонізму”, — вказується в декларації.
Підтверджуючи ці слова, учасники саміту домовилися про продовження до кінця 2020 року мораторію на протекціоністські заходи, а також згортання вже діючих програм, які послаблюють вільну торгівлю, сповільнюють відновлення і ускладнюють розвиток світової економіки.
Крім того, в документі приділено увагу питанням боротьби з корупцією.
“Закликаємо всі економіки приймати рішучі антикорупційні заходи в особливості по боротьбі з підкупом вітчизняних та іноземних посадових осіб”, — зазначається у підсумковій декларації саміту.
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін та чинний президент США Барак Обама коротко поговорили перед початком саміту Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва, який проходить в Перу.