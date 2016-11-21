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15 марта, 19:03 • 108289 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147495 просмотра

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15 марта, 13:08 • 119429 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106282 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102130 просмотра

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Страны АТЭС договорились противодействовать протекционизму

Киев • УНН

 • 7685 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Принятием совместной декларации в столице Перу Лиме завершился саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лейтмотивом документа стало желание всех стран АТЭС, несмотря на политический климат, работать над подготовкой нового соглашения о свободной торговле, в качестве механизма для устойчивого, сбалансированного и комплексного экономического роста, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Мы снова подчеркиваем свою решимость сохранять открытость наших рынков и противодействовать любым формам протекционизма", - указывается в декларации.

Подтверждая эти слова, участники саммита договорились о продлении до конца 2020 года моратория на протекционистские меры, а также свертывание уже действующих программ, которые ослабляют свободную торговлю, замедляют восстановление и затрудняют развитие мировой экономики.

Кроме того, в документе уделено внимание вопросам борьбы с коррупцией.

"Призываем все экономики принимать решительные антикоррупционные меры в особенности по борьбе с подкупом отечественных и иностранных должностных лиц", - отмечается в итоговой декларации саммита.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин и действующий президент США Барак Обама коротко поговорили перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества , который проходит в Перу.

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