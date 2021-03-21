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Країнам ЄС пропонували неіснуючі вакцини від COVID-19 вартістю в 14 млрд євро

Країнам ЄС пропонували неіснуючі вакцини від COVID-19 вартістю в 14 млрд євро

Київ • УНН

 • 16380 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Зловмисники намагалися продати країнам Європейського союзу неіснуючі вакцини від коронавірусу на суму в 14 мільярдів євро. Інформацію підтвердили в Європейському бюро по боротьбі з шахрайством. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Серед країн, яким пропонувалися неіснуючі вакцини, була і Фінляндія. Як зазначив гендиректор Бюро Віллі Ітяля, найчастіше шахраї діють з третіх країн.

“Ми вивчили пропозиції і з’ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складені добре, вони виглядають цілком реалістично. Мова йде про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує”, — пояснює Ітяля.

Додамо

Тисячі доз підроблених вакцин від коронавірусу були вилучені в ПАР і у Китаї.

Затримання були проведені через декілька тижнів після поширеного попередження Інтерполу, в якому міжнародна поліцейська організація звернула увагу правоохоронних органів країн-членів на активізацію організованих злочинних угруповань на фоні появи і поширення вакцин від коронавірусу.

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