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Європол попередив про загрозу шахрайства з вакцинами проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Європейське поліцейське агентство (Європол) в світлі початку вакцинації проти коронавірусу в ЄС попередило про загрозу шахрайства з препаратами проти коронавірусу, пише УНН з посиланням на DW.

Європол попередив про загрозу шахрайства з вакцинами проти COVID-19

“Існує реальна небезпека того, що кримінальні групи спробують використовувати потребу у вакцині для здійснення своїх злочинів”, — заявила виконавчий директор Європолу Катрін де Болль.

“У нас є відомості про це. Наприклад, в соціальних мережах вже пропонують вакцину”, — повідомила вона. Де Болль вказала на те, що згодом — після переказу грошей — люди або нічого не отримують, або їм приходить підроблений препарат, який в разі використання може мати “серйозні наслідки для здоров’я”. Європол направив відповідне попередження країнам ЄС.

Крім того, за словами де Болль, необхідно бути готовими до спроб викрадення препаратів. “Під час першого локдауну, наприклад, банди націлювалися на вантажі з захисними масками. Така ж небезпека зараз існує і по відношенню до вакцини”, — сказала глава агентства. Вона зазначила, що правоохоронні органи країн ЄС координують свою роботу з метою забезпечення безпеки під час перевезення доз вакцини від коронавірусу.

Раніше Інтерпол попередив про можливі спроби продажу підробок вакцини від COVID-19.

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