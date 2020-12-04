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Інтерпол попередив про можливі спроби продажу підробок вакцини від COVID-19

Інтерпол попередив про можливі спроби продажу підробок вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 12358 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Інтерпол попередив країни про потенційну злочинну діяльність у зв'язку з фальсифікацією, крадіжкою та незаконною рекламою вакцин проти COVID-19 та грипу. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційну заяву на сайті Інтерполу.

“Помаранчеве повідомлення Інтерполу описує потенційну злочинну діяльність у зв’язку з фальсифікацією, крадіжкою та незаконною рекламою вакцин проти COVID-19 та грипу, причому пандемія вже спричинила безпрецедентну... хижацьку злочинну поведінку”, — йдеться в заяві.

Також не виключають приклади злочинів, коли люди рекламують, продають фальшиві вакцини.

“Оскільки низка вакцин проти COVID-19 наближається до затвердження та розповсюдження у всьому світі, забезпечення безпечного ланцюга поставок та виявлення незаконних веб-сайтів, що продають фальшиву продукцію, будуть мати важливе значення”, — зазначається в заяві.

Наголошується, що необхідність координації між правоохоронними органами та органами охорони здоров’я також відіграватиме життєво важливу роль у забезпеченні безпеки та добробуту громадян.

“Злочинні мережі також будуть націлені на нічого не підозрюючих представників громадськості через фейкові веб-сайти та несправжні ліки, що може становити значний ризик для їхнього здоров’я, навіть життя”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, в Інтерполі припускають, що після відновлення міжнародних поїздок з’явиться проблема широкого обігу несанкціонованих та фальсифікованих тестів на COVID-19.

Нагадаємо, Верховна Рада скоротила строки затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від COVID-19.

Як повідомлялося, раніше у МОЗ повідомили, що вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого — початок другого кварталу 2021 року.

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