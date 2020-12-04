Інтерпол попередив про можливі спроби продажу підробок вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Інтерпол попередив країни про потенційну злочинну діяльність у зв'язку з фальсифікацією, крадіжкою та незаконною рекламою вакцин проти COVID-19 та грипу. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційну заяву на сайті Інтерполу.
“Помаранчеве повідомлення Інтерполу описує потенційну злочинну діяльність у зв’язку з фальсифікацією, крадіжкою та незаконною рекламою вакцин проти COVID-19 та грипу, причому пандемія вже спричинила безпрецедентну... хижацьку злочинну поведінку”, — йдеться в заяві.
Також не виключають приклади злочинів, коли люди рекламують, продають фальшиві вакцини.
“Оскільки низка вакцин проти COVID-19 наближається до затвердження та розповсюдження у всьому світі, забезпечення безпечного ланцюга поставок та виявлення незаконних веб-сайтів, що продають фальшиву продукцію, будуть мати важливе значення”, — зазначається в заяві.
Наголошується, що необхідність координації між правоохоронними органами та органами охорони здоров’я також відіграватиме життєво важливу роль у забезпеченні безпеки та добробуту громадян.
“Злочинні мережі також будуть націлені на нічого не підозрюючих представників громадськості через фейкові веб-сайти та несправжні ліки, що може становити значний ризик для їхнього здоров’я, навіть життя”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, в Інтерполі припускають, що після відновлення міжнародних поїздок з’явиться проблема широкого обігу несанкціонованих та фальсифікованих тестів на COVID-19.
Нагадаємо, Верховна Рада скоротила строки затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від COVID-19.
Як повідомлялося, раніше у МОЗ повідомили, що вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого — початок другого кварталу 2021 року.