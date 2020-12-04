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Интерпол предупредил о возможных попытках продажи подделок вакцины от COVID-19

Интерпол предупредил о возможных попытках продажи подделок вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12351 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Интерпол предупредил страны о потенциальной преступной деятельности в связи с фальсификацией, кражей и незаконной рекламой вакцин против COVID-19 и гриппа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальное заявление на сайте Интерпола.

"Оранжевое сообщение Интерпола описывает потенциальную преступную деятельность в связи с фальсификацией, кражей и незаконной рекламой вакцин против COVID-19 и гриппа, причем пандемия уже вызвала беспрецедентную... хищническое преступное поведение", - говорится в заявлении.

Также не исключают примеры преступлений, когда люди рекламируют, продают фальшивые вакцины.

"Поскольку ряд вакцин против COVID-19 приближается к утверждению и распространению во всем мире, обеспечение безопасной цепи поставок и выявления незаконных веб-сайтов, продающих фальшивую продукцию, будут иметь важное значение", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что необходимость координации между правоохранительными органами и органами здравоохранения также будет играть жизненно важную роль в обеспечении безопасности и благосостояния граждан.

"Преступные сети также будут нацелены на ничего не подозревающих представителей общественности через фейковые сайты и ненасточщие лекарства, что может представлять значительный риск для их здоровья, даже жизни", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Интерполе предполагают, что после восстановления международных поездок появится проблема широкого обращения несанкционированных и фальсифицированных тестов на COVID-19.

Напомним, Верховная Рада сократила сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от COVID-19.

Как сообщалось, ранее в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого - начало второго квартала 2021 года.

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