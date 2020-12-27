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Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Европейское полицейское агентство (Европол) в свете начала вакцинации против коронавируса в ЕС предупредило об угрозе мошенничества с препаратами против коронавируса, пишет УНН со ссылкой на DW.

Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против COVID-19

“Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений”, — заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болль.

“У нас есть сведения об этом. Например, в социальных сетях уже предлагают вакцину”, — сообщила она. Де Болль указала на то, что впоследствии — после перевода денег — люди либо ничего не получают, либо им приходит поддельный препарат, который в случае использования может иметь “серьезные последствия для здоровья”. Европол направил соответствующее предупреждение странам ЕС.

Кроме того, по словам де Болль, необходимо быть готовыми к попыткам похищения препаратов. “Во время первого локдауна, например, банды нацеливались на грузы с защитными масками. Такая же опасность сейчас существует и по отношению к вакцине”, — сказала глава агентства. Она отметила, что правоохранительные органы стран ЕС координируют свою работу с целью обеспечения безопасности при перевозке доз вакцины от коронавируса.

Ранее Интерпол предупредил о возможных попытках продажи подделок вакцины от COVID-19.

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