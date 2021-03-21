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Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID-19 стоимостью в 14 млрд евро

Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID-19 стоимостью в 14 млрд евро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Злоумышленники пытались продать странам Европейского союза несуществующие вакцины от коронавируса на сумму в 14 миллиардов евро. Информацию подтвердили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Среди стран, которым предлагались несуществующие вакцины, была и Финляндия. Как отметил гендиректор Бюро Вилли Итяля, чаще всего мошенники действуют из третьих стран.

“Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует”, — объясняет Итяля.

Добавим

Тысячи доз поддельных вакцин от коронавируса были изъяты в ЮАР и в Китае.

Задержания были проведены через несколько недель после распространенного предупреждения Интерпола, в котором международная полицейская организация обратила внимание правоохранительных органов стран-членов на активизацию организованных преступных группировок на фоне появления и распространения вакцин от коронавируса.

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