Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID-19 стоимостью в 14 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Злоумышленники пытались продать странам Европейского союза несуществующие вакцины от коронавируса на сумму в 14 миллиардов евро. Информацию подтвердили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Среди стран, которым предлагались несуществующие вакцины, была и Финляндия. Как отметил гендиректор Бюро Вилли Итяля, чаще всего мошенники действуют из третьих стран.
“Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует”, — объясняет Итяля.
Добавим
Тысячи доз поддельных вакцин от коронавируса были изъяты в ЮАР и в Китае.
Задержания были проведены через несколько недель после распространенного предупреждения Интерпола, в котором международная полицейская организация обратила внимание правоохранительных органов стран-членов на активизацию организованных преступных группировок на фоне появления и распространения вакцин от коронавируса.