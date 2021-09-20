Кравчук прокоментувала можливу відставку Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На засіданні фракції “Слуг народу” у понеділок розглянуть кадрові питання, але голови ВР Дмитра Разумкова це не торкнеться. Про це розповіла заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук журналістам перед засіданням фракції, передає кореспондент УНН.
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“Можливо будуть кадрові питання, пов’язані з роботою Верховної Ради — не з приводу спікера... Відставка спікера починається з чогось, з якихось підписів. Ніхто підписів не збирає, більше того Разумков перебуває на лікарняному”, — сказала Кравчук.
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Що стосується кадрових питань, вона зазначила, що після звільнення В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату ВРУ, нікого на це місце не призначили. Кандидатури саме на цю посаду сьогодні і обговорять на фракції. В порядку денному, за словами Кравчук, немає інших кадрових питань.
Вона також прокоментувала чутки про деякі кадрові ротації в уряді.
“З приводу Малюськи (міністра юстиції Дениса Малюськи — ред.) якраз дуже маловірогідно оцінюю його відставку, бо все таки він зараз досить активну участь бере і в доопрацюванні закону про олігархів, і веде блок, пов’язаний з переговорами з МВФ”, — зазначила Крравчук.
Коментуючи інформацію щодо зміни міністра оборони, вона заявила що “Президент має сказати, як він оцінює роботу міністра оборони, а Президент зараз у Нью-Йорку”.
Про главу Міністерства розвитку громад і територій Олексія Чернишова вона сказала, що “нічого не чула, щоб йому мало завадити залишитись на посаді”.
Додамо
Про можливі кадрові ротації в уряді говорять вже не перший тиждень.
Так, повідомлялося, що міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Своє місце на прохання Президента України Володимира Зеленського у вересні також залишить генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Крім того, раніше народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.