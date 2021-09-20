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Кравчук прокоментувала можливу відставку Разумкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. На засіданні фракції “Слуг народу” у понеділок розглянуть кадрові питання, але голови ВР Дмитра Разумкова це не торкнеться. Про це розповіла заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук журналістам перед засіданням фракції, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Можливо будуть кадрові питання, пов’язані з роботою Верховної Ради — не з приводу спікера... Відставка спікера починається з чогось, з якихось підписів. Ніхто підписів не збирає, більше того Разумков перебуває на лікарняному”, — сказала Кравчук.

Деталі

Що стосується кадрових питань, вона зазначила, що після звільнення В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату ВРУ, нікого на це місце не призначили. Кандидатури саме на цю посаду сьогодні і обговорять на фракції. В порядку денному, за словами Кравчук, немає інших кадрових питань.

Вона також прокоментувала чутки про деякі кадрові ротації в уряді.

“З приводу Малюськи (міністра юстиції Дениса Малюськи — ред.) якраз дуже маловірогідно оцінюю його відставку, бо все таки він зараз досить активну участь бере і в доопрацюванні закону про олігархів, і веде блок, пов’язаний з переговорами з МВФ”, — зазначила Крравчук.

Коментуючи інформацію щодо зміни міністра оборони, вона заявила що “Президент має сказати, як він оцінює роботу міністра оборони, а Президент зараз у Нью-Йорку”.

Про главу Міністерства розвитку громад і територій Олексія Чернишова вона сказала, що “нічого не чула, щоб йому мало завадити залишитись на посаді”.

Додамо

Про можливі кадрові ротації в уряді говорять вже не перший тиждень.

Так, повідомлялося, що міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Своє місце на прохання Президента України Володимира Зеленського у вересні також залишить генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Крім того, раніше народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.

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