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Кравчук прокомментировала возможную отставку Разумкова

Кравчук прокомментировала возможную отставку Разумкова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. На заседании фракции "Слуг народа" в понедельник рассмотрят кадровые вопросы, но председателя ВР Дмитрия Разумкова это не коснется. Об этом рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук журналистам перед заседанием фракции, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Возможно будут кадровые вопросы, связанные с работой Верховной Рады - не по поводу спикера ... Отставка спикера начинается с чего-то, с каких-то подписей. Никто подписей не собирает, более того Разумков находится на больничном", - сказала Кравчук.

Детали

Что касается кадровых вопросов, она отметила, что после освобождения Вячеслава Шточного от должности руководителя Аппарата ВРУ, никого на это место не назначили. Кандидатуры именно на эту должность сегодня и обсудят на фракции. В повестке дня, по словам Кравчук, нет других кадровых вопросов.

Она также прокомментировала слухи о некоторых кадровых ротациях в правительстве.

"По поводу Малюськи (министра юстиции Дениса Малюськи - ред.), как раз очень маловероятно оцениваю его отставку, потому что все таки он сейчас довольно активное участие принимает и в доработке закона об олигархах, и ведет блок, связанный с переговорами с МВФ", - отметила Крравчук.

Комментируя информацию о смене министра обороны, она заявила, что "Президент должен сказать, как он оценивает работу министра обороны, а Президент сейчас в Нью-Йорке".

О главе Министерства развития общин и территорий Алексее Чернышове она сказала, что "ничего не слышала, чтобы ему должно было помешать остаться на должности".

Добавим

О возможных кадровых ротациях в правительстве говорят уже не первую неделю.

Так, сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська доработает на посту до конца сентября. Свое место по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского в сентябре также оставит генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Кроме того, ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью возможна отставка министра обороны Андрея Тарана.

Украинские Национальные Новости

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