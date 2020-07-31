Кравчук назвав умову, за якої від "мінського формату" відмовляться

"Я хочу спробувати щось зробити… Якщо це не вдасться і натомість нічого не буде запропоновано, й знову "робіть тільки те, що ми (Росія – ред.) хочемо", тоді я і сам скажу, що "мінський формат" вичерпав себе, адже Україна зробила все, що могла… Якщо ми упремося у глухий кут та станемо нездатними вирішити це питання, значить, потрібно шукати інший формат", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що дає рік, щоб знайти вирішення конфлікту на Донбасі у "мінському форматі".

Додамо, 30 липня заступник адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який входить до складу ТКГ, заявив про "безглуздість" мінського і нормандського форматів.

Також Кравчук розповів УНН, на які компроміси з Росією може піти Україна задля досягнення миру.