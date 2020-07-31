Кравчук назвав умову, за якої від "мінського формату" відмовляться
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що міняти "мінський формат" потрібно буде, якщо він зайде у глухий кут у питанні щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Про це перший президент України розповів у коментарі журналісту УНН.
"Я хочу спробувати щось зробити… Якщо це не вдасться і натомість нічого не буде запропоновано, й знову "робіть тільки те, що ми (Росія – ред.) хочемо", тоді я і сам скажу, що "мінський формат" вичерпав себе, адже Україна зробила все, що могла… Якщо ми упремося у глухий кут та станемо нездатними вирішити це питання, значить, потрібно шукати інший формат", - заявив Кравчук.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що дає рік, щоб знайти вирішення конфлікту на Донбасі у "мінському форматі".
Додамо, 30 липня заступник адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який входить до складу ТКГ, заявив про "безглуздість" мінського і нормандського форматів.
Також Кравчук розповів УНН, на які компроміси з Росією може піти Україна задля досягнення миру.