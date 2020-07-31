Кравчук назвав умову, за якої від "мінського формату" відмовляться

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19 березня, 18:42 • 46058 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100126 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101205 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116872 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123383 перегляди

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що міняти "мінський формат" потрібно буде, якщо він зайде у глухий кут у питанні щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Про це перший президент України розповів у коментарі журналісту УНН.

"Я хочу спробувати щось зробити… Якщо це не вдасться і натомість нічого не буде запропоновано, й знову "робіть тільки те, що ми (Росія – ред.) хочемо", тоді я і сам скажу, що "мінський формат" вичерпав себе, адже Україна зробила все, що могла… Якщо ми упремося у глухий кут та станемо нездатними вирішити це питання, значить, потрібно шукати інший формат", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що дає рік, щоб знайти вирішення конфлікту на Донбасі у "мінському форматі".

Додамо, 30 липня заступник адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який входить до складу ТКГ, заявив про "безглуздість" мінського і нормандського форматів.

Також Кравчук розповів УНН, на які компроміси з Росією може піти Україна задля досягнення миру.

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