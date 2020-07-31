Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29821 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101566 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106453 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133404 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110584 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131290 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102027 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что менять "минский формат" нужно будет, если он зайдет в тупик в вопросе решения конфликта на Донбассе. Об этом первый президент Украины рассказал в комментарии журналисту УНН.

"Я хочу попробовать что-то сделать... Если это не удастся и взамен ничего не будет предложено, и снова "делайте только то, что мы (Россия - ред.) хотим", тогда я и сам скажу, что "минский формат" исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла... Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат", - заявил Кравчук.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что дает год, чтобы найти решение конфликта на Донбассе в "минском формате".

Добавим, 30 июля заместитель администрации президента России Дмитрий Козак, который входит в состав ТКГ, заявил о "бессмысленности" минского и нормандского форматов.

Также Кравчук рассказал УНН, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира.

Украинские Национальные Новости

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