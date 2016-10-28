Козятинське училище отримало золоту медаль на міжнародному форумі
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві відбувся восьмий Міжнародний форум “Інноватика в сучасній освіті” та четверта міжнародна виставка закордонних навчальних закладів “World Edu”, повідомили у прес-службі міської ради Козятину, пише УНН-Центр.
ДПТНЗ “Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту” представило проект “Розробка електронної бази даних працівників Козятинського МВПУЗТ”.
Конкурсне журі високо оцінило проектну роботу творчої групи училища і навчальний заклад був нагороджений Дипломом Лауреата конкурсу І-го ступеню та золотою медаллю.