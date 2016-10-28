Казатинское училище получило золотую медаль на международном форуме
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Киеве состоялся восьмой Международный форум "Инноватика в современном образовании" и четвертая международная выставка зарубежных учебных заведений "World Edu", сообщили в пресс-службе городского совета Казатина, пишет УНН-Центр.
ДПТНЗ "Казатинское межрегиональное высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта" представило проект "Разработка электронной базы данных работников Козятинского МВПУЗТ".
Конкурсное жюри высоко оценило проектную работу творческой группы училища и учебное заведение было награждено Дипломом Лауреата конкурса I-й степени и золотой медалью.