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Кожен шостий житель Лодзі - українець

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У Лодзінському воєводстві проживають і працюють від дев’яноста до ста тисяч громадян України. Більшість з них живуть в Лодзі — близько 80 000 чоловік. Це означає, що українці становлять одну шосту частину населення міста, пише УНН з посиланням на “Радіо Польща”.

Кожен шостий житель Лодзі - українець

Міхал Смеховіч, директор бюро економічного розвитку мерії Лодзі, каже, що визначити точну кількість працівників з-за східного кордону Польщі складно, але це можна зробити на підставі виданих дозволів на роботу.

Збільшення числа працівників з-за східного кордону Польщі супроводжується рекордним падінням безробіття в Лодзі. Центральне статистичне управління зафіксувало рівень безробіття на кінець квітня в 5,4 відсотка. Цілком ймовірно, що цей показник впаде нижче 5 відсотків в літні місяці.

Після введення нових правил працевлаштування в Німеччині існує ймовірність відтоку частини українців з Польщі. Однак Павло Кулага з фірми Foreign Personel Service говорить, що не варто очікувати масового відтоку українців з Польщі. Новий німецький закон полегшить роботу перш за все кваліфікованим фахівцям.

За даними Національного банку Польщі, у всій Польщі працює близько 1,2 млн українців.

Нагадуємо, у Польщі власниця фірми вивезла українського робітника у ліс, де залишила помирати.

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