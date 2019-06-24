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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Каждый шестой житель Лодзи - украинец

Киев • УНН

 • 13275 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Лодзинском воеводстве проживают и работают от девяноста до ста тысяч граждан Украины. Большинство из них живут в Лодзи — около 80 000 человек. Это означает, что украинцы составляют одну шестую часть населения города, пишет УНН со ссылкой на “Радио Польша”.

Каждый шестой житель Лодзи - украинец

Михал Смехович, директор бюро экономического развития мэрии Лодзи, говорит, что определить точное количество работников из-за восточной границы Польши сложно, но это можно сделать на основании выданных разрешений на работу.

Увеличение числа работников из-за восточной границы Польши сопровождается рекордным падением безработицы в Лодзи. Центральное статистическое управление зафиксировало уровень безработицы на конец апреля в 5,4 процента. Вполне вероятно, что этот показатель упадет ниже 5 процентов в летние месяцы.

После введения новых правил трудоустройства в Германии существует вероятность оттока части украинцев из Польши. Однако Павел Кулага из фирмы Foreign Personel Service говорит, что не стоит ожидать массового оттока украинцев из Польши. Новый немецкий закон облегчит работу прежде всего квалифицированным специалистам.

По данным Национального банка Польши, во всей Польше работает около 1,2 млн украинцев.

Напоминаем, в Польше владелица фирмы вывезла украинского рабочего в лес, где оставила умирать.

Украинские Национальные Новости

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