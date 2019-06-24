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У Польщі власниця фірми вивезла українського робітника у ліс, де залишила помирати

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У Польщі працівник з України знепритомнів на роботі, а власниця фірми вирішила вивезти його до лісу, де залишила помирати, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

У Польщі власниця фірми вивезла українського робітника у ліс, де залишила помирати

У Польщі до п’яти років позбавлення волі загрожує жінці, котра не допомогла працевлаштованому у неї громадянину України. Коли чоловіку стало погано на роботі і він утратив свідомість, власниця закладу вивезла його до лісу та залишила. Тіло чоловіка знайшли лісники у лісі неподалік міста Вонґровєц у Великопольському воєводстві, пише видання.

За інформацією “Gazeta Wyborcza”, українець працював на підприємстві з виробництва трун. У зв’язку з цією справою затримано власницю закладу. Жінку арештували.

Речник великопольської поліції Анджей Боровяк заявив у понеділок, що кільканадцять днів тому у лісі неподалік Вонґровця знайшли тіло чоловіка. Поліцейські, котрі взялися за справу, ідентифікували померлого. Ним виявився 36-річний громадянин України. Чоловік працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль.

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“Поліцейські з’ясували, що у спекотний день чоловіку стало погано на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власницю, вона заборонила викликати карету швидкої допомоги і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник із закладу. Не було його також вдома, де мешкав. За дивних обставин зник також один з українців, котрий з ним мешкав і працював”, — підкреслив Боровяк.

Він додав, що “після вивчення усієї інформації та домовленостей з прокуратурою, поліцейські вирішили затримати власницю фірми. Жінку взяли під варту. Правоохоронці почали також розшукувати українця, який зник після інциденту. За декілька днів вони виявили його в одному з гостелів в Ломжі”.

За інформацію Боровяка, докази та інші матеріали дали підстави для висунення власниці закладу обвинувачення у ненаданні допомоги непритомному чоловіку, а також ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення. Подібне покарання загрожує затриманому громадянину України, який, знаючи обставини інциденту, переховувався та приховав інформацію, перешкоджаючи слідству.

Нагадаємо, з України екстрадували підозрюваного у жорстокому зґвалтуванні та вбивстві польки.

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