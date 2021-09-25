"Ковідний" колапс у Харкові: люди лежать в коридорах лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На цьому тижні антилідером за кількістю інфікованих COVID-19 стала Харківська область і особливо Харків. Майже тисяча випадків за добу, черга з швидких і ліжка в коридорах — сьогоднішня реальність, повідомляє УНН.
За словами очевидців, у триповерховій будівлі майже не залишилося місця для пацієнтів з коронавірусів, пишуть місцеві ЗМІ.
Харків’янин Євген розповідає, що його дружина потрапила лікарню з коронавірусом 17 вересня. У дівчини діагностували двостороннє запалення легенів.
“Те, що ви бачите на фото з соціальної мережі — все дійсно так. Відділення переповнене. Людей привозять щодня багато. Важких кладуть в палати. Тих, хто не в критичному стані, визначають в коридори, тому що в палатах місць не вистачає”, — розповідає Євген.
Провину багато в чому покладають на в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, який замість підготовки міста до чергової хвилі пандемії витрачав час і кошти харків’ян на передвиборний піар.
До речі
Раніше журналістське розслідування вказало на те, що знищення міських медзакладів Харкова вигідно мережі приватних клінік Терехова, які записані на його дружин, колишніх і нинішніх. Мова про мережу “ОН Клінік”. На сьогоднішній момент вона включає в себе 12 установ, 4 медичних центри і 8 лабораторій. Більшість з них з’явилися в місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.
Паралельно з цим влада Харкова закуповує за завищеними цінами ліки від COVID-19.