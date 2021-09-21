За знищенням державної медицини в Харкові стоїть вигода приватних клінік в.о. мера Терехова - журналістське розслідування

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов негласно володіє мережею приватних медцентрів "ОН Клінік", які спершу були записані на колишню дружину, а потім на депутата Харківської обласної ради Ганну Кузнєцову, з якої міський голова, як він сам заявляв, знаходиться в близьких відносинах вже кілька років. Передає УНН з посиланням на матеріал проекту "Ціна питання".

Цитата

"Щоб хоча б створити видимість виконаних обіцянок Терехов дає команду облагородити вхідні групи в деяких лікарнях. На людський ремонт грошей у мерії не вистачило, пріоритет був наданий не лікарні, а облаштуванню шикарного побуту бегемотів, крокодилів і жирафів в Харківському зоопарку, на який вже витратили понад 2 млрд гривень. А це майже 80 міських бюджетів капремонтів комунальних медичних установ. У поточному році на них було виділено лише 24 млн грн, тоді як на зоопарк майже 700 млн", - пояснили журналісти.

Деталі

На тлі повної розрухи в міських лікарнях у Харкові стрімко розростається мережа приватних клінік "ОН Клінік". На сьогодні вона включає в себе 12 установ, 4 медичних центри і 8 лабораторій. Більшість з них з'явилися в місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.

"Навіть лікарі державних лікарень рекомендують пацієнтам звертатися в "ОН Клінік" за консультацією, мовляв тільки там найкращі фахівці. І люди вірять і несуть туди гроші. Чому ж медичні чиновники закривають очі на недбалість лікарів мережі приватних клінік. Відповідь на це питання проста, клініки мають безпосереднє відношення до двох дуже близьких Ігорю Терехову жінкок. Перша з них депутат Харківської обласної ради Ганна Кузнєцова, з якою Терехов, як він сам заявляв, знаходиться в близьких відносинах вже кілька років. Друга - його колишня дружина Олена Винник. Довгий час вважалося, що "ОН Клінік" - Олени Винник, яка народила йому в шлюбі двох синів", - пояснили журналісти "Ціни питання".

При розлученні сторони не поділили активи вартістю в сотні мільйонів гривень, які були нажиті в шлюбі і записані на Олену Винник.

"З 2014 по 2019 роки за паперами Олена Винник була мало не найбагатшою бізнес-леді Харкова, діамантом в короні якої стала мережа медичних клінік "ОН Клінік". Перший медцентр з'явився в 2007 році. Майже тоді ж, коли Терехов став віце-губернатором за Авакова. Однак, схоже, вона була лише номінальним утримувачем. Терехов з нею розлучився, і до 2019 року завів близькі стосунки з депутатом облради Ганною Кузнєцовою. З цього моменту Винник, поступово, передає весь медичний бізнес структурам Кузнєцової, обслуговуючим, до речі, вже й міські КП", - додали журналісти.

До речі

Нагадаємо, за різними оцінками бюджет реконструкції зоопарку в Харкові вже обійшовся жителям від 1,5 до 3 млрд грн. Зокрема там планують побудувати найдорожчий громадський туалет, вартістю понад 30 млн грн. Переможцем відповідного тендеру стала компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, який очолює Ігор Терехов.

На близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові вже перетворилася з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

Доповнення

У кінці жовтня харків'яни будуть обирати нового мера. Ймовірними суперниками в другому турі називають Михайла Добкіна і Ігоря Терехова.

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