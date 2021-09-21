За уничтожением государственной медицины в Харькове стоит выгода частных клиник и.о. мэра Терехова - журналистское расследование

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов негласно владеет сетью частных медцентров “ОН Клиник”, которые сперва были записаны на бывшую супругу, а потом на депутата Харьковского областного совета Анну Кузнецову, с которой городской глава, как он сам заявлял, находится в близких отношениях уже несколько лет. Передает УНН со ссылкой на материал проекта “Цена вопроса”.

Цитата

“Чтобы хотя бы сделать видимость выполненных обещаний Терехов дает команду облагородить входные группы в некоторых больницах. На человеческий ремонт денег у мэрии не хватило, приоритет был отдан не больницам, а обустройству шикарного быта бегемотов, крокодилов и жирафов в Харьковском зоопарке, на который уже потратили свыше 2 млрд гривен. А это практически 80 городских бюджетов капремонтов коммунальных медицинских учреждений. В текущем году на них было выделено всего 24 млн грн, тогда как на зоопарк почти 700 млн”, — пояснили журналисты.

Детали

На фоне полной разрухи в городских больницах в Харькове стремительно разрастается сеть частных клиник “ОН Клиник”. На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центров и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.

“Даже врачи государственных больниц рекомендуют пациентам обращаться в „ОН Клиник“ за консультацией, мол только там самые лучшие специалисты. И люди верят и несут туда деньги. Почему же медицинские чиновники закрывают глаза на халатность врачей сети частных клиник. Ответ на этот вопрос прост, клиники имеют непосредственное отношение к двум очень близким Игорю Терехову женщинам. Первая из них депутат Харьковского областного совета Анна Кузнецова, с которой Терехов, как он сам заявлял, находится в близких отношениях уже несколько лет. Вторая — его бывшая жена Елена Винник. Долгое время считалось, что „ОН Клиник“ является Елены Винник, родившей ему в браке двух сыновей”, — объяснили журналисты “Цена вопроса”.

При разводе стороны не разделили активы стоимостью в сотни миллионов гривен, которые были нажиты в браке и записаны на Елену Винник.

“С 2014 по 2019 годы по бумагам Елена Винник была чуть ли не богатейшей бизнес-леди Харькова, бриллиантом в короне которой стала сеть медицинских клиник „ОН Клиник“. Первый медцентр появился в 2007 году. Почти тогда же когда Терехов стал вице-губернатором при Авакове. Однако, похоже, она была лишь номинальным держателем. Терехов с ней развелся, и к 2019 году завел близкие отношения с депутатом облсовета Анной Кузнецовой. С этого момента Винник, постепенно, передает весь медицинский бизнес структурам Кузнецовой, обслуживающим, кстати, уже и городские КП”, — добавили журналисты.

К слову

Напомним, по разным оценкам бюджет реконструкции зоопарка в Харькове уже обошёлся жителям от 1,5 до 3 млрд грн. В частности там планируют построить самый дорогой общественный туалет, стоимостью более 30 млн грн. Победителем соответствующего тендера стала компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет Игорь Терехов.

На близкие отношениях обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове уже превратилась из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.

Дополнение

В конце октября харьковчане будут избирать нового мэра. Вероятными соперниками во втором туре называют Михаила Добкина и Игоря Терехова.

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