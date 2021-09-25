"Ковидный" коллапс в Харькове: люди лежат в коридорах больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На этой неделе антилидером по количеству инфицированных COVID −19 стала Харьковская область и в особенности Харьков. Почти тысяча случаев за сутки, очередь из скорых и койки в коридорах — сегодняшняя реальность, сообщает УНН.
По словам очевидцев, в трехэтажном здании почти не осталось места для пациентов с коронавирусом, пишут местные СМИ.
Харьковчанин Евгений рассказывает, что его жена попала больницу с коронавирусом 17 сентября. У девушки диагностировали двустороннее воспаление легких.
"То, что вы видите на фото из социальной сети – все действительно так. Отделение переполнено. Людей привозят каждый день по многу. Тяжелых кладут в палаты. Тех, кто не в критическом состоянии, определяют в коридоры, потому что в палатах мест не хватает", – рассказывает Евгений.
Вину во многом возлагают на и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, который вместо подготовки города к очередной волне пандемии тратил время и средства харьковчан на предвыборный пиар.
К слову
Ранее журналистское расследование указало на то, что уничтожение городских медучреждений Харькова выгодно сети частных клиник Терехова, которые записаны на его жен, бывших и нынешних. Речь о сеть “ОН Клиник”. На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центров и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.
Параллельно с этим власть Харькова закупает по завышенным ценам лекарства от COVID-19.