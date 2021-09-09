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Напередодні “жовтої зони” влада Харкова наживається на ліках від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Комунальне підриємство Харківської міськради, лікарня № 17, заплатить за ліки від коронавірусу подвійну вартість. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає УНН.

Йдеться про препарат “меробоцид”. Угоду про придбання препарату харківська лікарня уклала із ТОВ “Томаш”. Без відкритих торгів, за спрощеною процедурою, адже закупівля належить до тих, що стосуються протидії пандемії коронавірусу COVID-19.

Утім, за препарат харківська лікарня заплатить вдвічі більше коштів, ніж інші вітчизняні медзаклади.

Так, одна упаковка “меробоциду” (порошок для розчину ін’єкцій 1000 мг 1 фл. у пачці) обійдеться міській клінічній лікарні у 290,55 грн без ПДВ. Для порівняння, КНП “Обласна клінічна інфекційна лікарня” купує “меробоцид” по 134,11 грн за уп. без ПДВ.

За подібними цінами купують препарат і в інших медичних закладах в Україні. Так, у сусідній Сумській області КНП “Охтирська центральна районна лікарня” купує “меробоцид” по 170 грн за уп. “Шосткінська центральна районна лікарня” купує препарат по 167 грн за 1 уп.

ТОВ “Томаш” через кіпрську “Салдус Лтд” (“Saldus Ltd”) належить харків’янину Олексію Томашу, інформують фахівці.

Довідка

Меробоцид є антибіотиком групи карбапенемів. Має виражену бактерицидну дію проти широкого спектра грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів. Меробоцид застосовують при лікуванні інфекцій у дорослих і дітей віком від 3 місяців, таких як:

  • пневмонія, у тому числі негоспітальна та госпітальна пневмонії;
  • бронхолегеневі інфекції при муковісцидозі;
  • ускладнені інфекції шкіри і м’яких тканин;
  • гострий бактеріальний менінгіт тощо.

У контексті

Комунальні підприємтсва Харківської міськради регулярно закупають послуги і товари за значно завищеними цінами.

Наприклад, гараж однієї з лікарень влада Харкова вирішила викласти керамогранітною плиткою вартістю 1000 грн/м.

Та апогеєм тендерів влади Харкова стало будівництво громадської вбиральні вартістю 30 млн грн в місцевому зоопарку. Тендер виграла компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, яку очолює Ігор Терехов. На близькі відносини обох вказує той факт, що Терехов обрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові вже перетворилася з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє містян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші (за різними даними від 1,5 млрд грн до 3 млрд грн) можна було привести до ладу місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

До теми

У жовтні харків’яни обиратимуть міського голову замість Генадія Кернеса.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.

За різними даними, перемогу може здобути або Ігор Терехов, або Михайло Добкін. Саме вони, за прогнозами політологів, зустрінуться у другому турі. 

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