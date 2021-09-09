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Накануне "желтой зоны" власть Харькова наживается на лекарствах от COVID-19

Накануне "желтой зоны" власть Харькова наживается на лекарствах от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 21040 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Коммунальное предприятие Харьковского горсовета, больница № 17, заплатит за лекарства от коронавируса двойную стоимость. Об этом сообщает Харьковский антикорупционный центр, передает УНН.

Речь идет о препарате "меробоцид". Соглашение о приобретении препарата харьковская больница заключила с ООО "Томаш". Без открытых торгов по упрощенной процедуре, ведь закупка относится к касающимся противодействия пандемии коронавируса COVID-19.

Впрочем, за препарат харьковская больница заплатит вдвое больше, чем другие отечественные медучреждения.

Так, одна упаковка "меробоцида" (порошок для приготовления раствора инъекций 1000 мг 1 фл. в пачке) обойдется городской клинической больнице в 290,55 грн без НДС. Для сравнения, КНП "Областная клиническая инфекционная больница" покупает "меробоцид" по 134,11 грн за уп. без НДС.

За подобными ценам покупают препарат и в других медицинских учреждениях в Украине. Так, в соседней Сумской области КНП "Ахтырская центральная районная больница" покупает "меробоцид" по 170 грн за уп. "Шосткинская центральная районная больница" покупает препарат по 167 грн за 1 уп.

ООО "Томаш" через кипрскую "Салдус Лтд" ("Saldus Ltd") принадлежит харьковчанину Алексею Томашу, информируют специалисты.

Справка

Меробоцид является антибиотиком группы карбапенемов. Обладает выраженным бактерицидным действием против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Меробоцид применяют при лечении инфекций у взрослых и детей в возрасте от 3 месяцев, таких как:

  • пневмония, в том числе внебольничная и госпитальная пневмонии,
  • бронхолегочные инфекции при муковисцидозе;
  • осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
  • острый бактериальный менингит и др.

В контексте

Комунальные предприятия Харьковского горсовета регулярно закупают услуги и товары по значительно завышенным ценам.

Например, гараж одной из больниц власть Харькова решила выложить керамогранитной плиткой стоимостью 1000 грн/м.

И апогеем тендеров властей Харькова стало строительство общественного туалета стоимостью 30 млн грн в местном зоопарке. Тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которую возглавляет Игорь Терехов. На близкие отношения обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове уже превратилась из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги (по разным данным от 1,5 млрд грн до 3 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.

К теме

В октябре харьковчане будут избирать мэра вместо Геннадия Кернеса.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.

По разным данным, победу может одержать или Игорь Терехов, или Михаил Добкин. Именно они, по прогнозам политологов, встретятся во втором туре.

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