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Костін про співпрацю з МКС: встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадень українських дітей

Костін про співпрацю з МКС: встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадень українських дітей

Київ • УНН

 • 640377 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Українські прокурори разом з прокурорами Міжнародного кримінального суду працюють над встановленням усієї командної вертикалі росії, яка причетна до незаконної депортації українських дітей. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час конференція до Міжнародного дня захисту дітей «UА: Війна. Недоспівана колискова», передає кореспондент УНН.

Цитата

«Наш особливий значущий результат – це ордер на арешт путіна і львовї-бєлової за насильницьку депортацію українських дітей. Але це лише початок. Спільно з прокурором Міжнародного кримінального суду та його командою в Україні та в Гаазі ми працюємо над встановленням усієї командної вертикалі – від безпосередніх виконавців до командирів російських військ, причетних до викрадення наших дітей», - розповів Костін.

Деталі

За його словами, є план, за яким працюють українські прокурори й прокурори МКС.

«Будемо робити все можливе для того, щоб таких ордерів на арешт було більше, і не тільки у справах, пов'язаних із примусовою незаконною депортацією українських дітей. Ми працюємо над декількома напрямками», - сказав Костін.

Костін зазначив, що Україна, як держава, наразі говорить про понад 19 тис. примусово депортованих українських дітей.

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Окрім того, він повідомив, що Офіс Генпрокурора налагоджує і трансатлантичну співпрацю.

«Умовно це можна назвати трикутником розслідувань – Україна, Європа, США», - сказав Костін.

Доповнення

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов раніше повідомляв, що Міжнародний кримінальний суд ефективно вивчає картину воєнних злочинів в Україні, в тому числі випадки сексуального насильства. МКС хоче значно розширити коло осіб, які будуть притягуватися до відповідальності.

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