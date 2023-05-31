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Костин о сотрудничестве с МУС: устанавливаем всю командную вертикаль причастных к похищениям украинских детей

Киев • УНН

 • 640376 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинские прокуроры вместе с прокурорами Международного уголовного суда работают над установлением всей командной вертикали россии, которая причастна к незаконной депортации украинских детей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время конференции к Международному дню защиты детей «UА: Война. Недопетая колыбельная», передает корреспондент УНН.

Цитата

«Наш особый значимый результат – это ордер на арест путина и львовьи-беловой за насильственную депортацию украинских детей. Но это только начало. Совместно с прокурором Международного уголовного суда и его командой в Украине и в Гааге мы работаем над установлением всей командной вертикали – от непосредственных исполнителей до командиров российских войск, причастных к похищению наших детей», - рассказал Костин.

Детали

По его словам, есть план, по которому работают украинские прокуроры и прокуроры МУС.

«Будем делать все возможное для того, чтобы таких ордеров на арест было больше, и не только по делам, связанным с принудительной незаконной депортацией украинских детей. Мы работаем над несколькими направлениями», - сказал Костин.

Костин отметил, что Украина, как государство, сейчас говорит о более 19 тыс. принудительно депортированных украинских детей.

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Кроме того, он сообщил, что Офис Генпрокурора налаживает и трансатлантическое сотрудничество.

«Условно это можно назвать треугольником расследований – Украина, Европа, США», - сказал Костин.

Дополнение

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов ранее сообщал, что Международный уголовный суд эффективно изучает картину военных преступлений в Украине, в том числе случаи сексуального насилия. МУС хочет значительно расширить круг лиц, которые будут привлекаться к ответственности.

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