Косово приєдналось до санкцій Європейського союзу проти росії та білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Уряд Косова вирішив посилити санкції, які він уже наклав на росію та білорусь через війну в Україні, передає УНН з посиланням на Kosova Press.
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На засіданні під головуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті проголосували додаткові санкції, які приводять Косово в один ряд з новими санкціями Європейського Союзу і США.
Міністр закордонних справ і діаспори Косова Доніка Гервалла-Шварц, яка представила уряду нові санкції, заявила, що санкції є відповіддю на агресію росії в Україні та підтримку цієї агресії з боку білорусі.
Гервалла-Шварц сказала, що «Республіка Косово оновила та запровадила санкції ЄС і США з моменту першого пакету санкцій, хоча вона не несе відповідальності згідно з угодами, які вона має з ЄС, оскільки вона все ще не користується статусом кандидата країни до ЄС».
За словами Гервалла-Шварц, санкції включають експорт критично важливих технологій і промислової продукції, імпорт асфальту та виробів із синтетичного каучуку, надання потужностей для зберігання російського газу, транзит експортованих товарів ЄС через росію та технології подвійного використання.
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Раніше уряд Косова вирішив запровадити санкції проти російської компанії Wagner group.