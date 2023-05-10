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Косово приєдналось до санкцій Європейського союзу проти росії та білорусі

Косово приєдналось до санкцій Європейського союзу проти росії та білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Уряд Косова вирішив посилити санкції, які він уже наклав на росію та білорусь через війну в Україні, передає УНН з посиланням на Kosova Press.

Деталі

На засіданні під головуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті проголосували додаткові санкції, які приводять Косово в один ряд з новими санкціями Європейського Союзу і США.

Міністр закордонних справ і діаспори Косова Доніка Гервалла-Шварц, яка представила уряду нові санкції, заявила, що санкції є відповіддю на агресію росії в Україні та підтримку цієї агресії з боку білорусі.

Гервалла-Шварц сказала, що «Республіка Косово оновила та запровадила санкції ЄС і США з моменту першого пакету санкцій, хоча вона не несе відповідальності згідно з угодами, які вона має з ЄС, оскільки вона все ще не користується статусом кандидата країни до ЄС».

За словами Гервалла-Шварц, санкції включають експорт критично важливих технологій і промислової продукції, імпорт асфальту та виробів із синтетичного каучуку, надання потужностей для зберігання російського газу, транзит експортованих товарів ЄС через росію та технології подвійного використання.

Додамо

Раніше уряд Косова вирішив запровадити санкції проти російської компанії Wagner group.

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