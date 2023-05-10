Косово присоединилось к санкциям Европейского союза против россии и беларуси

Детали

На заседании под председательством премьер-министра Косово Альбина Курти проголосовали дополнительные санкции, которые приводят Косово в один ряд с новыми санкциями Европейского Союза и США.

Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла-Шварц, которая представила правительству новые санкции, заявила, что санкции являются ответом на агрессию россии в Украине и поддержку этой агрессии со стороны беларуси.

Гервалла-Шварц сказала, что «Республика Косово обновила и ввела санкции ЕС и США с момента первого пакета санкций, хотя она не несет ответственности согласно соглашениям, которые она имеет с ЕС, поскольку она все еще не пользуется статусом кандидата страны в ЕС».

По словам Герваллы-Шварц, санкции включают экспорт критически важных технологий и промышленной продукции, импорт асфальта и изделий из синтетического каучука, предоставление мощностей для хранения российского газа, транзит экспортируемых товаров ЕС через россию и технологии двойного использования.

Добавим

Ранее правительство Косово решило ввести санкции против российской компании Wagner group.