Корпорація Xerox продає бізнес і йде з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами — американська корпорація Xerox — оголосила про продаж російської дочірньої компанії місцевому менеджменту та виходить із Росії. Про це йдеться у заяві компанії, передає УНН.
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У компанії відзначили, що після початку вторгнення росії в Україні обмежили там свою діяльність.
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"Xerox припиняє свою діяльність в Росії і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу своєї російської дочірньої компанії", — заявили в Xerox.
Як пише Интерфакс, ТОВ "Ксерокс (СНД)" продовжить працювати як незалежна організація, найближчим часом змінить назву і не буде пов'язане з корпорацією Xerox. Умови угоди не розкриваються.
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