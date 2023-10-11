Корпорація Xerox продає бізнес і йде з росії

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У компанії відзначили, що після початку вторгнення росії в Україні обмежили там свою діяльність.

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"Xerox припиняє свою діяльність в Росії і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу своєї російської дочірньої компанії", — заявили в Xerox.

Як пише Интерфакс, ТОВ "Ксерокс (СНД)" продовжить працювати як незалежна організація, найближчим часом змінить назву і не буде пов'язане з корпорацією Xerox. Умови угоди не розкриваються.

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