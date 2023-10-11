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Корпорация Xerox продает бизнес и уходит из россии

Корпорация Xerox продает бизнес и уходит из россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами — американская корпорация Xerox — объявила о продаже российской дочерней компании местному менеджменту и выходит из россии. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Детали

В компании отметили, что после начала вторжения россии в Украину ограничили там свою деятельность.

Цитата

"Xerox прекращает свою деятельность в россии и передает бизнес местному руководству путем продажи своей российской дочерней компании", — заявили в Xerox.

Как пишет Интерфакс, ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжит работать как независимая организация, в ближайшее время сменит название и не будет связано с корпорацией Xerox. Условия сделки не раскрываются.

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