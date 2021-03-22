Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 123 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 123 159 899 людей, з них одужало 69 770 767 осіб. Кількість померлих зросла до 2 714 938.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 818 157), Бразилія (11 998 233), Індія (11 599 130), Росія (4 407 031), Велика Британія (4 310 195), Франція (4 277 786), Італія (3 376 376) та Іспанія (3 212 332).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (542 356), Бразилії (294 042) та Мексиці (198 036).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 596 201. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 546 363 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 29 941 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.