Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 123 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 123 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 123 159 899 человек, из них выздоровели 69 770 767 человек. Количество умерших возросло до 2 714 938.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 818 157), Бразилия (11 998 233), Индия (11 599 130), Россия (4 407 031), Великобритания (4 310 195), Франция (4 277 786), Италия (3 376 376) и Испания (3 212 332).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (542 356), Бразилии (294 042) и Мексике (198 036).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 596 201. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 546 363 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 941 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.