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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Коронавірус в онкопацієнта – що робити? Коментар лікаря

Коронавірус в онкопацієнта – що робити? Коментар лікаря

Київ • УНН

 • 18671 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Якщо в онкопацієнта діагностовано коронавірус, то лікуючий лікар відразу ж повинен скасувати будь-які процедури, до моменту повного одужання. Про це кореспонденту УНН розповів клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков. Але є й винятки.

Цитата

“Якщо онкопацієнт захворює на COVID-19 - він припиняє будь-яку хіміотерапію, таргетну, імунотерапію до одужання від гострої інфекції. Також скасовуються планові оперативні втручання - тобто ті, які можна відкласти. Єдиним винятком є променева терапія, рішення про перерву або скасування якої приймається індивідуально для кожного пацієнта", — пояснив лікар.

Стосовно лікування Covid-19 для онкопацієнтів, то воно повинно повністю відповідати міжнародним стандартам.

“Лікування коронавірусу абсолютно стандартне, як і для інших груп пацієнтів з COVID-19 і відповідне міжнародним рекомендаціям — будь-яких обмежень у зв'язку з супутнім онкологічним діагнозом немає. На сьогодні достовірних доказів негативного впливу безпосередньо коронавірусу на перебіг онкологічного захворювання немає, однак, є дані, які говорять про те, що у зв'язку з відстрочкою продовження або початку спеціального лікування, ефективність цього лікування може знижуватися", — додав лікар.

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