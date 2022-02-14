Коронавирус у онкопациента – что делать? Комментарий врача
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Если у онкопациента диагностирован коронавирус, то лечащий врач сразу же должен отменить любые процедуры, до момента полного выздоровления. Об этом корреспонденту УНН рассказал Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков. Но есть и исключения.
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“Если онкопациент заболевает COVID-19 — он прекращает любую химиотерапию, таргетную, иммунотерапию до выздоровления от острой инфекции. Также отменяются плановые оперативные вмешательства — то есть те, которые можно отложить. Единственным исключением является лучевая терапия, решение о перерыве либо отмене которой принимается индивидуально для каждого пациента”, — объяснил врач.
Касаемо лечения Covid-19 для онкопациентов, то оно должно полностью соответствовать международным стандартам.
“Лечение коронавируса абсолютно стандартное, как и для других групп пациентов с COVID-19 и соответствующее международным рекомендациям — каких-либо ограничений в связи с сопутствующим онкологическим диагнозом нет. На сегодняшний день достоверных доказательств негативного влияния непосредственно коронавируса на течение онкологического заболевания нет, однако, есть данные, которые говорят о том, что в связи с отсрочкой продолжения либо начала специального лечения, эффективность этого лечения может снижаться”, — добавил врач.
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