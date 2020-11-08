Коронавірус у ЗСУ: за добу ще 155 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 155 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 8 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2230 осіб. Всього за час пандемії одужало – 4627 осіб, летальних випадків – 19", - йдеться у повідомленні командування.
Зазначається, що наразі на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 35 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 155 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб", - зазначили у пресслужбі.
За даними командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 137 осіб, їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на ранок 8 листопада зафіксовано вже 460 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 9,4 тисячі.
Як повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.