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Коронавірус у ЗСУ: за добу ще 155 випадків COVID-19

Коронавірус у ЗСУ: за добу ще 155 випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 12826 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 155 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 8 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2230 осіб. Всього за час пандемії одужало – 4627 осіб, летальних випадків – 19", - йдеться у повідомленні командування.

Зазначається, що наразі на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 35 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 155 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб", - зазначили у пресслужбі.

За даними командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 137 осіб, їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на ранок 8 листопада зафіксовано вже 460 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 9,4 тисячі.

Як повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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