У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована у Харківській області - 1074, у місті Києві - 943, у Запорізькій області - 688, у Київській області - 546 та у Житомирській області - 543", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 листопада в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).

Також за останню добу:

▪️ госпіталізовано – 1269 осіб;

▪️ летальних випадків – 193;

▪️ одужало – 8378 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

За весь час пандемії в Україні:

▪️ захворіло – 430 467 осіб;

▪️ одужало – 184 782 особи;

▪️ летальних випадків – 7924;

▪️ проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Загалом випадки виявлено:



м. Київ - 41373 випадки;



Вінницька область – 11644 випадки;



Волинська область – 14889 випадків;



Дніпропетровська область – 16600 випадків;



Донецька область – 12873 випадки;



Житомирська область – 16598 випадків;



Закарпатська область – 15849 випадків;



Запорізька область – 11750 випадків;



Івано-Франківська область – 22521 випадок;



Київська область – 18329 випадків;



Кіровоградська область – 2813 випадків;



Луганська область – 4104 випадки;



Львівська область – 32069 випадків;



Миколаївська область – 9306 випадків;



Одеська область – 26838 випадків;



Полтавська область – 11079 випадків;



Рівненська область – 20671 випадок;



Сумська область – 13196 випадків;



Тернопільська область – 21499 випадків;



Харківська область – 40330 випадків;



Херсонська область – 4852 випадки;



Хмельницька область – 17989 випадків;



Черкаська область – 10085 випадків;



Чернівецька область – 23708 випадків;



Чернігівська область – 9502 випадки.



Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на ранок 8 листопада зафіксовано вже 460 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 9,4 тисячі.