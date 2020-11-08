У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Житомирській, Запорізькій та Київській областях. Про повідомляє пресслужба МОЗ, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована у Харківській області - 1074, у місті Києві - 943, у Запорізькій області - 688, у Київській області - 546 та у Житомирській області - 543", - йдеться у повідомленні.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 листопада в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).
Також за останню добу:
▪️ госпіталізовано – 1269 осіб;
▪️ летальних випадків – 193;
▪️ одужало – 8378 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).
За весь час пандемії в Україні:
▪️ захворіло – 430 467 осіб;
▪️ одужало – 184 782 особи;
▪️ летальних випадків – 7924;
▪️ проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Загалом випадки виявлено:
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- м. Київ - 41373 випадки;
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- Вінницька область – 11644 випадки;
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- Волинська область – 14889 випадків;
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- Дніпропетровська область – 16600 випадків;
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- Донецька область – 12873 випадки;
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- Житомирська область – 16598 випадків;
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- Закарпатська область – 15849 випадків;
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- Запорізька область – 11750 випадків;
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- Івано-Франківська область – 22521 випадок;
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- Київська область – 18329 випадків;
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- Кіровоградська область – 2813 випадків;
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- Луганська область – 4104 випадки;
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- Львівська область – 32069 випадків;
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- Миколаївська область – 9306 випадків;
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- Одеська область – 26838 випадків;
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- Полтавська область – 11079 випадків;
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- Рівненська область – 20671 випадок;
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- Сумська область – 13196 випадків;
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- Тернопільська область – 21499 випадків;
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- Харківська область – 40330 випадків;
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- Херсонська область – 4852 випадки;
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- Хмельницька область – 17989 випадків;
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- Черкаська область – 10085 випадків;
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- Чернівецька область – 23708 випадків;
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- Чернігівська область – 9502 випадки.
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Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на ранок 8 листопада зафіксовано вже 460 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 9,4 тисячі.