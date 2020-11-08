В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Житомирской, Запорожской и Киевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано в Харьковской области - 1074, в Киеве - 943, в Запорожской области - 688, в Киевской области - 546 и в Житомирской области - 543", - говорится в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 8 ноября в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 315, медработников - 326).
Также за последние сутки:
▪️ госпитализированы - 1269 человек;
▪️ летальных случаев - 193;
▪️ выздоровели - 8378 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки - 75598 (методом ПЦР - 46856, методом ИФА - 28742).
За все время пандемии в Украине:
▪️ заболело - 430 467 человек;
▪️ выздоровели - 184 782 человека;
▪️ летальных случаев - 7924;
▪️ проведено ПЦР-тестов - 3470669.
В общем случаи выявлено:
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- г. Киев - 41373 случаи;
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- Винницкая область - 11644 случаи;
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- Волынская область - 14889 случаев;
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- Днепропетровская область - 16600 случаев;
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- Донецкая область - 12873 случаи;
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- Житомирская область - 16 598 случаев;
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- Закарпатская область - 15849 случаев;
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- Запорожская область - 11750 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
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- Киевская область - 18329 случаев;
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- Кировоградская область - 2813 случаев;
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- Луганская область - 4104 случая;
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- Львовская область - 32 069 случаев;
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- Николаевская область - 9306 случаев;
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- Одесская область - 26838 случаев;
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- Полтавская область - 11 079 случаев;
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- Ровенская область - 20671 случай;
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- Сумская область - 13 196 случаев;
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- Тернопольская область - 21 499 случаев;
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- Харьковская область - 40 330 случаев;
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- Херсонская область - 4852 случая;
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- Хмельницкая область - 17989 случаев;
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- Черкасская область - 10085 случаев;
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- Черновицкая область - 23 708 случаев;
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- Черниговская область - 9502 случая.
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Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине утро 8 ноябре зафиксировано уже 460 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 9,4 тысячи.