Коронавірус у світі: інфікувались 15,6 млн осіб, померло - майже 640 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 638 243. У свою чергу, одужали 8 986 284 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 15 668 380 осіб інфіковано. Як раніше повідомляв УНН, за минулу добу на коронавірусну інфекцію захворіло 284 196 людей.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (4 109 603), Бразилія (2 287 475), Індія (1 288 108), Росія (799 499), а також Південно-Африканська Республіка, Мексика, Перу, Чилі, Велика Британія, Іран, Іспанія, Пакистан, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (145 333), Бразилії (85 238), Великій Британії (45 762), Мексиці (42 645), Італії, Індії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,650.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 571 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.