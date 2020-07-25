Коронавирус в мире: заразились 15,6 млн человек, умерло - почти 640 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 638 243. В свою очередь, выздоровели 8 986 284 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 15 668 380 человек инфицировано. Как ранее сообщал УНН, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболело 284 196 человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 109 603), Бразилия (2 287 475), Индия (1 288 108), Россия (799 499), а также Южно-Африканская Республика, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (145 333), Бразилии (85 238), Великобритании (45 762), Мексике (42 645), Италии, Индии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,650.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.