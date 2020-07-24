ВООЗ: у світі за добу виявили понад 284 тис. інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевалила за 15,29 млн, збільшившись за добу більш ніж на 284 тис. Про це повідомляє УНН із посиланням на опубліковані в п'ятницю дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Станом на 19:34 п'ятниці (за часом Києва) у світі було зареєстровано 15 296 926 інфікованих і 628 903 померлих. За добу кількість інфікованих збільшилась на 284 196, а летальних випадків на 9 753. Ця кількість є рекордною за весь час пандемії.
Днем раніше було виявлено 247 225 випадків зараження і 7 097 летальних випадків. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце по кількості інфікованих - 8 121 700. За добу цей показник виріс на 173 187. Кількість померлих там збільшилася на 7 663 і сягнула 325 625. У Європі зареєстровано 3 170 382 тих, що заразилися і 209 421 померлих.
Третю позицію за кількістю інфікованих в світі займає Південно-Східна Азія. Там кількість інфікованих досягла 1 625 564, зафіксовано 38 111 смертей. За добу кількість заражених збільшилася на 54 247, померли 908 осіб.
Найбільше інфікованих зареєстровано в США - 3 938 094. Далі йдуть Бразилія (2 227 514), Індія (1 287 945), Росія (800 849), ПАР (408 052), Перу (366 550), Мексика (362 274) , Чилі (338 759), Великобританія (297 150) і Іран (284 034).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 571 — летальні. Кабмін продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.