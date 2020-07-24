ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 284 тыс. инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире перевалило за 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованные в пятницу данные Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ).
По состоянию на 19:34 пятницы (по времени Киева) в мире было зарегистрировано 15 296 926 инфицированных и 628 903 умерших. За сути количество инфицированных увеличилось на 284 196, а умерших на 9 753. Это число является рекордным за все время пандемии.
Днем ранее было выявлено 247 225 случаев заражения и 7097 летальных случаев. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.
Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных — 8 121 700 За сутки этот показатель вырос на 173 187. Количество умерших там увеличилась на 7663 и достигло 325 625. В Европе зарегистрировано 3 170 382 заразившихся и 209 421 умерших.
Третью позицию по количеству инфицированных в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 625 564, зафиксировано 38 111 смертей. За сутки количество зараженных увеличилось на 54 247, умерли 908 человек.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 938 094. Далее следуют Бразилия (2 227 514), Индия (1 287 945), Россия (800 849), ЮАР (408 052), Перу (366 550), Мексика (362 274), Чили (338 759), Великобритания (297 150) и Иран (284 034).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.