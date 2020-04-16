Коронавірус: Трамп заявив про необхідність відновлення американських спортивних ліг
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп вважає за необхідне якомога швидше поновити спортивні змагання в країні попри пандемію коронавірусу. Слова Трампа приводить The Hill, передає УНН.
Американський лідер має бажання провести перемовини із головами головних спортивних ліг у США.
“Наш спорт треба повернути. Я втомився дивитися бейсбол, якому 14 років. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поспілкуватися з лідерами галузі, щоб дізнатися, як відновити те, що недавно було найбільшою економікою в світі”, — зізнався Трамп.
Відзначимо, що американські спортивні ліги були призупинені в середині березня. У гравців НБА і НХЛ було діагностовано коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, що в США за добу померло понад 2,6 тис. осіб від COVID-19.